Дедлайн спливає: єдиний НПЗ Сербії знову під загрозою через зв'язки з Росією

Сербська компанія NIS, яка контролює єдиний нафтопереробний завод у країні, може знову потрапити під санкції США. Адже продати контрольний пакет її акцій, який належить Росії, досі не вдалося.

Чому єдиний НПЗ може опинитися під загрозою?

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич, пише Reuters.

Дивіться також Півтора мільярда "зависли": ЄС заморозив фінансування "подружці" Росії

Виступаючи в ефірі сербського телеканалу RTS пізно ввечері у четвер, він заявив, що не чекає досягнення угоди про придбання акцій NIS угорською нафтовою компанією MOL до дедлайну.

У нас було безліч зустрічей із представниками MOL. Я сподіваюся, що ми успішно завершимо процес, але я не налаштований оптимістично,

– зазначив Вучич.

Це ставить під загрозу роботу єдиного НПЗ Сербії, який контролює нафтова компанія.

Річ у тім, що США вимагають від Сербії позбутися російської частки в NIS через санкції, які вони запровадили у відповідь на війну Москви проти України.

Російські компанії "Газпромнєфть" та "Газпром" у січні цього року нібито погодилися продати свої 56% акцій угорський енергетичній компанії MOL.

Тоді Вашингтон дав сторонам час до 22 травня, щоб завершити угоду. Для цього також потрібна згода уряду Сербії, оскільки державі належить частина акцій NIS. Однак, вочевидь, компанії так і не дійшли остаточної згоди.

Це означає, що санкції США сьогодні можуть знову набрати чинності й паралізувати роботу NIS.

Зауважте! Втім, Вучич сподівається, що Вашингтон може надати сторонам більше часу для завершення угоди.

Чому санкції США проти NIS не діють зараз?

США запровадили санкції проти NIS у жовтні 2025 року в межах ширших обмежень, спрямованих проти енергетичного сектору Росії. Адже більшу частину акцій компанії контролюють російські енергетичні гіганти:

Російський "Газпром" має у власності близько 44,9% акцій.

Ще приблизно 11,3% акцій належать "Газпромнєфті",

Уряд Сербії володіє лише 29,9% акцій NIS. Решта належить дрібним акціонерам і працівникам компанії.

Після запровадження санкцій зупинилося постачання нафти через хорватський трубопровід JANAF. У підсумку це призвело до зупинки виробництва на єдиному НПЗ у сербському місті Панчевої, який забезпечує понад 80% внутрішнього ринку країни, пише Barron's.

Зважаючи на це, США все ж таки пішли на поступки Сербії. NIS уже кілька разів отримувала тимчасові винятки з санкцій від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Однак ці винятки Вашингтон робив лише для того, щоб компанія вийшла з-під контролю Росії, в іншому ж випадку обмеження знову запрацюють.

Важливо! У січні 2026 року угорська енергетична компанія MOL повідомила, що готова укласти угоду з російськими компаніями про купівлю їхніх часток у NIS. Тоді ж сербський президент завив, що не має заперечень проти такого варіанту, оскільки Угорщина вважається дружньою до Сербії країною.

Як Сербія хотіла врятувати NIS?

Після того як єдиний нафтопереробний завод Сербії опинився під тиском санкцій США проти Москви, президент країни Александар Вучич звернувся до російських власників компанії NIS – "Газпром" та "Газпромнєфть".

Глава держави встановив термін у 50 днів, протягом якого російські акціонери мають продати свої частки у єдиному нафтопереробному заводі країни. У разі невиконання цієї вимоги Вучич пригрозив передати управління підприємством під контроль держави.

Згодом спікерка парламенту Сербії Ана Брнабич заявила, що законодавчий орган готує зміни до бюджету. Вони мають дозволити державі взяти під контроль компанію NIS у разі подальшої невизначеності з її власністю.