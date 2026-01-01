Як працюватиме компанія NIS після того, як США скасували санкції?

Як відомо, ліцензію на експлуатацію було надано компанії NIS до 23 січня цього року, після того, як виробництво призупинили на 36 днів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Крім того, ще в середу ввечері міністр енергетики Сербії Дубравка Джедович заявив, що після отримання ліцензії, нафтопереробний завод у Панчево відновить роботу.

Річ у тім, що основні аукціонери сербської NIS – це російські компанії:

Майже 45% акцій належать "Газпромнєфті",

Енергетичний холдинг Росії "Газпром" володіє приблизно 11,3% акцій через свою афілійовану структуру,

Натомість уряду Сербії належить майже 30%, а решта належить дрібним акціонерам та працівникам.

Які були введені санкції проти NIS?

Нагадуємо, що ще у жовтні 2025 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC США) запровадило санкції проти NIS внаслідок заходів щодо енергетичного сектору Росії.

Це призвело до зупинки єдиного в Сербії нафтопереробного заводу, який забезпечує близько 80% внутрішнього ринку, пише Barron's.

Річ у тім, що через зупинку постачання сирої нафти хорватським трубопроводом JANAF, виробництво на нафтопереробному заводі NIS в Панчево теж призупинилося.

Крім того, в NIS є час до 24 березня для того, щоб провести перемовини щодо продажу частки її російського власника. Наразі відомо що "Газпром" веде перемовини з угорською компанією MOL.

Що відомо про НПЗ в Сербії?