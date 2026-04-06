Оборудка майже на 300 мільйонів: в Укргазвидобуванні викрили масштабну злочинну схему

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили злочинну схему у сфері видобування природного газу. Незаконну оборудку розкрили на державному підприємстві Укргазвидобування.

Яку схему викрили в Укргазвидобуванні?

За даними справи, організували розкрадання газу колишні посадовці компанії та підприємці, які були пов'язані з ними, розповідає СБУ.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані привласнювали кошти, які виділялися на закупівлі державної компанії. Вони штучно завищували вартість матеріалів, необхідних для видобутку газу, щоб нажитися на різниці.

Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх АТ "Укргазвидобування" за цінами, завищеними у 2 – 3 рази,

– зазначають у СБУ.

Прибуток, отриманий від таких махінацій, учасники злочинної схеми, розподіляли потім між собою.

Як встановила судово-економічна експертиза, такою злочинною оборудкою підозрювані завдали державі збитків на понад 295 мільйона гривень.

Наразі правоохоронці оголосили про підозру у цій справі двом людям:

службовцю Укргазвидобування, який організував тендер із закупівель;

та керівнику приватного товариства.

Їм інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів,

– додали в СБУ.

Важливо! Правоохоронці продовжують досудове розслідування. Зараз проводять заходи, аби притягнути до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

Яку схему викрили у Сумах та Вінниці?

Також нещодавно фахівці з безпеки викрили масштабну схему з розкрадання газу у Сумах та Вінниці, пише ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Правоохоронці провели 25 обшуків і виявили докази незаконної оборудки:

на території сумського підприємства підтвердили несанкціоноване втручання у роботу приладу обліку;

на території вінницького – можливе місце незаконної врізки в газорозподільну мережу.

Слідство попередньо встановило, що з допомогою таких дій протягом 3 місяців 2025 року через газозаправні станції незаконно викачали 225 тисяч метрів кубічних природного газу на суму 6,3 мільйона гривень.

Зауважте! Учасники оборудки мають заплатити 56,6 мільйона гривень штрафів на підставі складених актів про порушення.

