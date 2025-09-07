Кількість стажу впливає на розмір виплат. Також вона визначає вік виходу на заслужений відпочинок. Станом на зараз не має значення чи є стаж неперервним, сума пенсійної виплати від цього не зміниться.

Який буде розмір пенсії при стажі 30 років?

30 років стажу у 2025 році недостатньо, аби піти на пенсію у 60, пише 24 Канал.

Зауважте! У 2025 році 30 років стажу достатньо, щоб вийти на заслужений відпочинок у 63 та 65.

Окрім віку та стажу, при розрахунках пенсії, потрібно враховувати дохід. Розглянемо ситуацію, коли особа мала зарплату 10 тисяч гривень:

Якщо така особа вирішила піти на заслужений відпочинок у 63 роки, її пенсійна виплата буде орієнтовно – 3,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працював 30 років офіційно / Скриншот пенсійний калькулятор

При виході на пенсію у 65 років, виплата складатиме уже приблизно – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія у 65, якщо маєш стаж 30 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно для виходу на пенсію зараз?

Для виходу на пенсію у 2025 році, потрібно набути достатньо стажу. Цей мінімум визначається залежно від віку. Зокрема, для того, аби піти на пенсію у 60 років цьогоріч необхідно 32 роки стажу, у 63 роки – 22 роки, у 65 років – 15.

При розрахунках загальної кількості стажу, враховується різна діяльність. Проте, за умови, що вона офіційно підтверджена. Якщо ж період роботи зафіксовано некоректно, його можуть і не зарахувати.