Яка буде пенсія, якщо стаж 10 років

Кількість стажу є вирішальною для розміру пенсійної виплати. Також це значення є визначальним для часу виходу на заслужений відпочинок.

Чи можна піти на пенсію при 10 роках офіційного стажу?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімум стажу, повідомляє ПФУ.

Мінімум залежить від віку особи. Наразі вимоги такі:

при виході на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, маючи 10 років громадянин не може отримати пенсію за віком. Проте він може розраховувати на спеціальну допомогу.

Яка буде пенсія, якщо не маєш достатньо стажу?

В такому випадку громадянин може розраховувати на спеціальну грошову виплату. Ця допомога тимчасова, повідомляє Пенсійний фонд.

Розмір такої виплати визначається як

різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року;

а також – прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який встановлено зараз.

Тут є цікавий нюанс. Тимчасова допомога для пенсіонерів, що не набули права на пенсійну виплату не може бути менше ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тобто – 2 595 гривень.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– повідомляє ПФУ.

Зверніть увагу! Таку виплату можуть почати виплачувати лише після того, як особа досягнула віку 65 років зараз.

