Яка буде пенсія, якщо є 40 років стажу у 2026 році
- Для виходу на пенсію у 2026 році, у 60 років потрібно мати 33 роки стажу, у 63 роки – 23 роки, а у 65 років – 15 років.
- При 40 роках стажу та доході 10 тисяч гривень, пенсія в 60 років становитиме приблизно 4,5 тисячі гривень, у 63 роки – 5,3 тисячі, а в 65 років – 5,8 тисячі гривень.
Сума пенсії визначається індивідуально. Вона залежить від низки факторів. Зокрема, кількості стажу та розміру доходу, який мала особа. Не останню роль грає і вік виходу на заслужений відпочинок.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?
Мінімум кількості стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також Лише 25% пенсії на руки: частина пенсіонерів отримає зменшені виплати
У 2026 році деякі з цих показників відкоригували. Тепер мінімуми стажу, залежно від віку такі:
- для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Яка буде пенсія при стажі 40 років?
Окрім кількості стажу також врахуємо, що:
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
При 40 роках стажу, особа зможе піти на заслужений відпочинок у будь-якому віці. Водночас цей вибір сильно впливає на кінцеву виплату.
Якщо враховувати обставини, наведені вище, пенсія в 60 років буде приблизно – 4,5 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 40 років і дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
При виході на заслужений відпочинок у 63 роки, виплата складатиме уже орієнтовно – 5,3 тисячі гривень.
Який розмір пенсії, якщо стаж 40 років і зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 років виходити на пенсію найвигідніше. Пенсійна виплата складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 40 років, а зарплата 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Українські пенсіонери мають змогу отримати різні доплати до пенсійної виплати. Наприклад, за додатковий стаж, вік чи статус донора. На вікову надбавку можуть розраховувати пенсіонери, старше 70 років, за умови, що їхня пенсійна виплата – менш як 10 340,25 гривні. Зауважимо, що ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень (розмір залежить від віку).
На 2026 рік запланована індексація пенсій. Таким чином збільшаться виплати частини пенсіонерів. Наразі показник індексації невідомий. Імовірно, він перебуватиме в межах від 11,97% до 14,6%.