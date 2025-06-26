Яка буде пенсія, якщо маєш 11 років стажу

Кількість набутого стажу впливає не тільки на розмір пенсії. Також цей показник визначає вік виходу на заслужений відпочинок.

Чи достатньо 11 років стажу, аби піти на пенсію зараз

11 років стажу недостатньо, аби вийти на пенсію у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Скільки стажу потрібно, аби вийти на пенсію цьогоріч:

у 60 років вийти на пенсію можна за наявності мінімум 32 років стажу.

у 63 роки – щонайменше 22 років стажу;

у 65 років – мінімум 15 років стажу.

Яка виплата надається замість пенсії, якщо не вистачає стажу

Замість пенсії, при відсутності достатньої кількості стажу, надається спеціальна соціальна допомога. Вона визначається індивідуально, як різниця між:

середньомісячним сукупним доходом родини, у розрахунку на одну особу (за попередні 6 місяців);

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! Зараз вказаний прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність складає – 2 361 гривню.

Водночас така соцдопомога має відповідати наступним критеріям:

бути не менш як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність – 2 361 гривні;

бути менш як прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто, 3 028 гривень.

Зауважте! Щоб отримувати цю соцдопомогу особа має самостійно звернутись у ПФУ. Ця виплата перераховується кожні 6 місяців, з урахуванням майнових змін, що виникли.