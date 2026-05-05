Скільки треба заробляти, щоб пенсія була 24 тисячі гривень
- Пенсія розраховується за формулою: П = Зп х Кс, де Зп – заробітна плата, Кс – коефіцієнт страхового стажу.
- Для пенсії 24 тисячі гривень при стажі 33 роки, необхідний дохід становить 72,7 тисячі.
Кінцева сума пенсії залежить не тільки від доходу, що мала особа. Також надзвичайно важливою є кількість офіційного стажу. Тобто, підтвердженого.
Як розраховується пенсія?
Пенсія розраховується за визначеною формулою, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі це: П = Зп х Кс. П – це саме розмір пенсії, а от інші значення розшифровуються так:
- Зп – це заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії;
- Кс – це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Яка мінімальна кількість стажу необхідна для виходу на пенсію зараз?
Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку. Наразі вимоги такі:
- якщо громадянин хоче піти на пенсію в 60 років, йому потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу.
Яка зарплата забезпечить пенсію 24 тисячі гривень?
Розрахунки проведемо з урахуванням ого, що громадянин йде на пенсію якомога раніше. Тобто:
- в 60 років;
- при наявності 33 років стажу;
- а пенсія має скласти – 24 тисячі гривень.
Важливо! Виходячи з цих даних, коефіцієнт страхового стажу – 0,33.
З урахуванням формули, наведеної вище, Зп це П / Кс. Тобто, 24 тисячі розділити на 0,33. Отримуємо, що необхідний розмір доходу – 72,7 тисячі гривень.
Як можуть збільшитись виплати пенсіонерів?
Виплати пенсіонерів можуть зростати, завдяки різного роду доплатам. Наприклад, за віком. Наразі ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень (точна сума залежить від віку). Аби отримати таку надбавку, пенсіонер має відповідати визначеним вимогам. Зокрема, бути старше 70 років.
Також пенсія може зростати, завдяки перерахунку та індексації. Наприклад, у квітні підвищення пенсійних виплат відчули деякі працюючі пенсіонери. Їм перерахували пенсію. Але за умови, що вони для цього набули достатньо стажу.