Хто з пенсіонерів не отримуватиме пенсії, а лише допомогу

Відомо, що вийти на пенсію в Україні можна у віці 60, 63 та 65 років, залежно від набутого страхового стажу – загалом це від 15 до 31 року стажу у 2024 році. Втім якщо особа має менше, аніж 15 років стажу, у віці 65 років вона отримуватиме від держави соціальну допомогу замість пенсії.

Який розмір соціальної пенсії

Для того, щоб розрахувати розмір соціальної пенсії, потрібно знати різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (це 2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за останні пів року.

Читайте також Липень можна зустріти без пенсії: чому виплати можуть припинити

Сума виплати не може бути більшою, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. Перераховують її кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Які документи потрібно для оформлення виплат

Насамперед варто звернутися по соціальну пенсію в органи соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. Потрібно підготувати такі документи: