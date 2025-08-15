При розрахунках пенсії вагому роль грає кількість стажу, який набула особа. Йдеться саме про час, коли людина здійснювала свою діяльність офіційно.

Яка буде пенсія в 60 при 43 роках стажу?

Кількість стажу – це час офіційної роботи. Також, у цей період входить і інша діяльність, зокрема, декрет, пише 24 Канал.

Раніше у стаж ще зараховувався період навчання у вищі. Не варто забувати і про час перебування на військовій службі.

Розглянемо ситуацію, де:

офіційний стаж особи склав 43 роки;

дохід – 10 000 гривень.

Цьогоріч 43 років достатньо, аби піти на пенсію в 60. Пенсійна виплата за таких умов буде орієнтовно – 4,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працюєш з 20 років і маєш стаж 43 роки / Скриншот з Пенсійного калькулятора

Зверніть увагу! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах. Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.