Уряд передає держнерухомість та арештовані об'єкти для розселення ВПО

Кабмін вирішив передати для розселення внутрішньо переміщених осіб 112 приміщень. Йдеться про державну нерухомість та арештовані об'єкти, що перебувають в управлінні АРМА.

Де розміщуватимуть ВПО в Україні?

Деталі в понеділок, 29 грудня, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. Очікується, що люди зможуть користуватися цим житлом вже в першому кварталі 2026 року.

Йдеться про об'єкти, які перебувають у власності держави та в користуванні держорганів і держкомпаній, а також нерухомість, яка наразі перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

У першому списку 112 приміщень – це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення й будівлі громадського дозвілля в різних областях країни.

Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно залучені на користь людям,

– заявила Свириденко.

До слова, до кінця січня об'єкти розподілять між органами, які опікуються ВПО. Заплановано, що люди зможуть користуватися житлом у першому кварталі 2026 року.

Окрім того, уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути об'єкти, які не використовували за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Їх також використають для розселення ВПО. Раніше було створено механізм для передачі таких активів новим управителям за 1 гривню.

Прем'єрка зазначила, що протягом місяця міністерства разом із держкомпаніями та ОВА мають підготувати й подати уряду додатковий перелік об'єктів, які можна використати для потреб ВПО. Процес координує Мінекономіки.

До слова, на німецько-українському економічному форумі в Берліні заступник міністра розвитку громад і територій Артем Рибченко розповів, що під час повномасштабної війни ворог зруйнував 13% українського житла. Це щонайменше 60 мільйонів квадратних метрів.

