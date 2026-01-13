Конфлікт Трампа і ФРС загострюється: чому центральний банк під ударом

Президент США Дональд Трамп прагне посилити контроль над Федеральною резервною системою (ФРС). У вихідні кампанія Білого дому проти центрального банку активізувалася через розслідування щодо його голови Джерома Пауелла.

Що відомо про розслідування?

Розслідування стосуються свідчень Пауелла перед Конгресом, які він давав влітку 2025 року. Тоді голова ФРС захищав дорогі витрати на реконструкцію головного офісу банку у Вашингтоні, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

У неділю Пауелл повідомив, що ФРС отримала повістки щодо його червневих свідчень.

Слід знати, що головний офіс резервної системи розташований неподалік Національної алеї у Вашингтоні. Основну будівлю збудували ще у 1930-ті роки, тому вона потребу реконструкції, і її плани затвердили майже десять років тому.

Втім з початкових 1,9 мільярда доларів вартість проєкту зросла приблизно до 2,5 мільярда доларів;

Цим скористався Трамп та його союзники, звинувативши Пауелла у нібито неефективному управлінні банком через дороговизну та довготривалість реконструкції.

Зокрема, республіканці звинуватили голову ФРС у марнотратстві через такі деталі, як ліфт для VIP та сад на даху.

У червні 2025 року Пауелл захищав проєкт, заявивши, що ці звинувачення не відповідають дійсності, адже витрати зросли через проблеми з ґрунтовими водами, азбестом та забрудненим ґрунтом.

Зауважте! У липні минулого року Трамп особисто відвідав будівельний майданчик, після чого обговорення вартості реконструкції вщухло. Але вже в листопаді Мін'юст США розпочав кримінальне розслідування щодо свідчень Пауелла. А 12 січня воно стало публічним, Хоча у Білому домі й заявили, що Трамп нібито не дав прямого наказу про розслідування.

Чому Трамп тисне на ФРС?

Пауелл говорить, що увага Трампа до проєкту реконструкції ФРС – лише привід натиснути на нього. За його словами, президент роками вимагав, щоб той більш агресивно знижував ставки.

Трамп номінував Пауелла на посаду голови ФРС у 2017 році на 4 роки.

Та коли у 2018 році центральний банк підвищив відсоткові ставки, він впав в немилість у президента, оскільки той побоювався негативного впливу цього рішення на бізнес-клімат.

У 2025 році, коли Трамп знову став президентом, конфлікт загострився. Він критикував Пауелла за недостатньо різке зниження ставок, називав його у Truth Social "тупим хлопцем" і своїм ненависником.

Досі Пауелл захищав незалежність рішень банку й уникав політичних дискусій. Проте у заяві минулої неділі вперше прямо пов’язав загрозу кримінальних звинувачень із незгодою ФРС слідувати політичним побажанням президента щодо ставок.

Незалежність ФРС – ключове питання для фінансових ринків, оскільки інвестори покладаються на рішення банку, засновані на економічних реаліях, а не на політичних вподобаннях президента. Відомо, що занадто різке зниження ставок може розпалити інфляцію та потребувати подальшого стрімкого підвищення ставок для стабілізації економіки,

– наголошує видання.

Варто знати! Експерти додають, що Трампу доведеться здолати високі юридичні бар'єри при будь-якій спробі звільнити Пауелла, чого він вже давно прагне. Адже законодавство США захищає керівників ФРС від свавільного звільнення.

Як ще Трамп тисне на ФРС?