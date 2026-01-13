Що відомо про розслідування?

Розслідування стосуються свідчень Пауелла перед Конгресом, які він давав влітку 2025 року. Тоді голова ФРС захищав дорогі витрати на реконструкцію головного офісу банку у Вашингтоні, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

У неділю Пауелл повідомив, що ФРС отримала повістки щодо його червневих свідчень.

Слід знати, що головний офіс резервної системи розташований неподалік Національної алеї у Вашингтоні. Основну будівлю збудували ще у 1930-ті роки, тому вона потребу реконструкції, і її плани затвердили майже десять років тому.

Втім з початкових 1,9 мільярда доларів вартість проєкту зросла приблизно до 2,5 мільярда доларів;

Цим скористався Трамп та його союзники, звинувативши Пауелла у нібито неефективному управлінні банком через дороговизну та довготривалість реконструкції.

Зокрема, республіканці звинуватили голову ФРС у марнотратстві через такі деталі, як ліфт для VIP та сад на даху.

У червні 2025 року Пауелл захищав проєкт, заявивши, що ці звинувачення не відповідають дійсності, адже витрати зросли через проблеми з ґрунтовими водами, азбестом та забрудненим ґрунтом.

Зауважте! У липні минулого року Трамп особисто відвідав будівельний майданчик, після чого обговорення вартості реконструкції вщухло. Але вже в листопаді Мін'юст США розпочав кримінальне розслідування щодо свідчень Пауелла. А 12 січня воно стало публічним, Хоча у Білому домі й заявили, що Трамп нібито не дав прямого наказу про розслідування.

Чому Трамп тисне на ФРС?

Пауелл говорить, що увага Трампа до проєкту реконструкції ФРС – лише привід натиснути на нього. За його словами, президент роками вимагав, щоб той більш агресивно знижував ставки.

Трамп номінував Пауелла на посаду голови ФРС у 2017 році на 4 роки.

Та коли у 2018 році центральний банк підвищив відсоткові ставки, він впав в немилість у президента, оскільки той побоювався негативного впливу цього рішення на бізнес-клімат.

У 2025 році, коли Трамп знову став президентом, конфлікт загострився. Він критикував Пауелла за недостатньо різке зниження ставок, називав його у Truth Social "тупим хлопцем" і своїм ненависником.

Досі Пауелл захищав незалежність рішень банку й уникав політичних дискусій. Проте у заяві минулої неділі вперше прямо пов’язав загрозу кримінальних звинувачень із незгодою ФРС слідувати політичним побажанням президента щодо ставок.

Незалежність ФРС – ключове питання для фінансових ринків, оскільки інвестори покладаються на рішення банку, засновані на економічних реаліях, а не на політичних вподобаннях президента. Відомо, що занадто різке зниження ставок може розпалити інфляцію та потребувати подальшого стрімкого підвищення ставок для стабілізації економіки,

– наголошує видання.

Варто знати! Експерти додають, що Трампу доведеться здолати високі юридичні бар'єри при будь-якій спробі звільнити Пауелла, чого він вже давно прагне. Адже законодавство США захищає керівників ФРС від свавільного звільнення.

