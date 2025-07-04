Трамп "гальмує" санкції проти Росії: демократи вимагають пояснень

Президент США Дональд Трамп не поспішає вводити нові санкції поти Росії. Його дії викликають багато запитань у опонентів республіканця.

Які дії Трампа розслідують сенатори

Сенатори-демократи Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс заявили, що розпочинають розслідування щодо того, чому адміністрація Трампа понад п’ять місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Від початку другого терміну Трампа на посту президента США не запровадили жодних нових санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну, а в деяких випадках навіть послабили вже чинні обмеження.

Тоді як за часів попереднього президента Джо Байдена Вашингтон увів у дію понад 6200 санкцій проти російських компаній, торгівлі та фінансових операцій у середньому понад – 170 щомісяця.

Американці мають запитати себе: чому президент, який нібито хоче закінчити велику війну, дозволяє агресору діяти безкарно,

– заявили сенатори.

Важливо! За словами сенаторів, Трамп також уже понад п’ять місяців блокує оновлення санкцій та експортного контролю, що дозволяє дедалі ширшому колу компаній у Китаї та по всьому світу й надалі постачати озброєння Росії.

Яка реакція на припинення постачання зброї Україні

Розслідування почалося на тлі інформації, що Пентагон наказав тимчасово призупинити постачання Україні частини зброї. Провідні демократи різко розкритикували таке рішення.

Демократ Адам Сміт звинуватив адміністрацію Трампа в тому, що вона не поінформувала Конгрес і поставила під загрозу національну безпеку США.

Сенатори Шахін, Воррен і Кунс наполягають, що у такий спосіб Трамп дозволяє російському диктатору Путіну діяти безкарно.

Вони закликали Трампа долучитися до європейських союзників і посилити санкції, зокрема для компаній, які підтримують оборонну промисловість Росії.

Єдиний шлях до справедливого і тривалого миру – це демонстрація рішучості разом із партнерами з G7,

– наголосили демократи.

Варто знати! У Пентагоні призупинення постачання зброї Україні пояснили проведенням більш широкої ревізії запасів боєприпасів у США. Прессекретар відомства Шон Парнелл заявив, що США "не можуть роздавати зброю всім у світі" і мають насамперед дбати про захист Америки.