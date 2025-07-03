Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в ефірі 24 Каналу розповів, що США поки не наважуються публічно визнати, що не хочуть підтримувати Україну. Ймовірно, вони більше прагнуть будувати відносини з Росією.

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На чиєму боці США

Зараз у Вашингтоні посилаються на переговорний трек. США мають нібито зберігати нейтралітет, адже посередник не повинен ставати на жоден із боків конфлікту. Про це неодноразово заявляв американський президент Дональд Трамп.

Навіть того вечора, коли 28 лютого відбулася зустріч із Володимиром Зеленським у Білому домі, він теж вийшов, сів у свій гелікоптер і сказав, що вони не на боці України. І двічі це повторив: що українці хочуть, аби США були на боці України, але вони не на боці України. Це відображає його бачення ситуації,

– сказав Володимир Дубовик.

Він додав, що на саміті НАТО Трамп нібито трохи змінив свою позицію й зробив низку заяв, після яких усі розслабилися. Втім, Дубовик зазначив, що цілком логічно було вважати: американський президент може швидко змінити свою думку та заяви.

Дубовик вважає, що поведінка Трампа насправді – це послідовна відмова від масштабної, системної підтримки України та тиску на Росію. Через це законопроєкт Ліндсі Ґрема щодо санкцій проти Росії досі не реалізовано.

Важливо! У липні Конгрес розгляне санкційний законопроєкт Ліндсі Ґрема, який передбачає 500% мита для покупців російських енергоресурсів. Ініціатива має посилити тиск на Росію через її відмову від мирних переговорів з Україною. Ліндсі Ґрем переконаний, що Трамп підпише документ після його ухвалення.

Він додав, що Трамп не вважає, що підтримка України якось стосується величі Америки. Також він не вважає, що м'якість, гнучкість або прагматизм у відносинах із Росією – навіть тоді, коли вона продовжує агресію проти України – свідчить про слабкість США.