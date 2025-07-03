Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в эфире 24 Канала рассказал, что США пока не решаются публично признать, что не хотят поддерживать Украину. Вероятно, они больше стремятся строить отношения с Россией.

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На чьей стороне США

Сейчас в Вашингтоне ссылаются на переговорный трек. США должны якобы сохранять нейтралитет, ведь посредник не должен становиться ни на одну из сторон конфликта. Об этом неоднократно заявлял американский президент Дональд Трамп.

Даже в тот вечер, когда 28 февраля состоялась встреча с Владимиром Зеленским в Белом доме, он тоже вышел, сел в свой вертолет и сказал, что они не на стороне Украины. И дважды это повторил: что украинцы хотят, чтобы США были на стороне Украины, но они не на стороне Украины. Это отражает его видение ситуации,

– сказал Владимир Дубовик.

Он добавил, что на саммите НАТО Трамп якобы немного изменил свою позицию и сделал ряд заявлений, после которых все расслабились. Впрочем, Дубовик отметил, что вполне логично было считать: американский президент может быстро изменить свое мнение и заявления.

Дубовик считает, что поведение Трампа на самом деле – это последовательный отказ от масштабной, системной поддержки Украины и давления на Россию. Поэтому законопроект Линдси Грема о санкциях против России до сих пор не реализован.

Важно! В июле Конгресс рассмотрит санкционный законопроект Линдси Грема, который предусматривает 500% пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Инициатива должна усилить давление на Россию из-за ее отказа от мирных переговоров с Украиной. Линдси Грэм убежден, что Трамп подпишет документ после его принятия.

Он добавил, что Трамп не считает, что поддержка Украины как-то касается величия Америки. Также он не считает, что мягкость, гибкость или прагматизм в отношениях с Россией – даже тогда, когда она продолжает агрессию против Украины – свидетельствует о слабости США.