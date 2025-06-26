Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Трамп разочарован в Путине

Трамп на полях саммита НАТО отметил, что Путин должен закончить войну в Украине:

Владимир Путин действительно должен положить конец этой войне. Люди гибнут в таких масштабах, которых давно не видели.

Он добавил, что Путин предлагал посредничество в решении конфликта на Ближнем Востоке, на что Трамп предложил диктатору "помочь с Россией".

Издание отмечает, что ранее президент США колебался в своем отношении к российскому и украинскому президентам.

Он относился с большим пониманием к Путину, а по Украине даже прекращал передачу помощи и разведданных.

Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня,

– пишет Financial Times.

На саммите НАТО Трамп выразил разочарование ситуацией в Украине, которая, по его словам, "выходит из-под контроля".

Трамп считает, что Зеленский хочет закончить войну

В этот день Трамп также встретился с Зеленским. Украинский президент назвал этот разговор "длинным и предметным", а американский – "очень приятным".

"Я вынес из встречи то, что он (Зеленский – 24 Канал) хотел бы, чтобы она закончилась. Я думаю, что это отличное время, чтобы положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить", – сказал глава Штатов.

Трамп также добавил, что "украинский кризис" подчеркнул неотложность восстановления "оборонно-промышленной базы" США. Он заметил, что ни его страна, ни ее союзники не могут "позволить себе зависеть от иностранных противников в отношении критически важных минералов".

Американский президент также сказал, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине большего количества ракет Patriot, но, по его словам, США и Израиль также нуждаются в них.