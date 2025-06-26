В целом есть несколько положительных сигналов для Киева со стороны США и Североатлантического альянса. В эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок проанализировал каждый из них.

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Какие сигналы Трамп отправил Путину

В итоговой декларации саммита указано, что оборонные расходы стран-членов НАТО охватывают также поддержку Украины. Это фактически означает, что Украина уже сегодня является неформальным членом Североатлантического альянса. Важно, что эту позицию поддержали все без исключения члены НАТО, в том числе и Соединенные Штаты Америки, Венгрия и Словакия.

Кроме того, на саммите Россию вновь признали долговременной стратегической угрозой для всей Европы,

– отметил Валерий Клочок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в этом году Украине будет предоставлена военная помощь на сумму 50 миллиардов евро. Ранее озвучивалась цифра в 35 миллиардов, сейчас появилось еще 15. В то же время Дональд Трамп, отвечая на вопрос, будет ли предоставлять финансовую помощь и системы ПВО Украине, не дал категорического отказа.

Это такой упрек Путину о том, что "ты должен, Владимир, подумать о том, как урегулировать российско-украинскую войну",

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Трамп несколько раз вспоминал о своем телефонном разговоре с Путиным, в которой, по его словам, он настаивал на прекращении войны и призвал решать собственные проблемы, а не вмешиваться в дела других стран, в частности Ирана. Это – положительный сигнал для Украины со стороны руководства Альянса.

В конце саммита прозвучало еще одно важное заявление: Трамп подчеркнул, что прибыл на встречу, потому что считал это своим долгом, и он "остается с НАТО". Кроме того, Альянс принял решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП каждой страны – правда, этот план должен быть реализован до 2035 года. Но для Трампа такая перспектива приемлема. Он покинул саммит довольным, что свидетельствует о сохранении единства Альянса – а это, без сомнения, раздражает Кремль.

Еще один важный сигнал – назначение нового главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Им стал американский генерал Алексус Гринкевич. Он прямо заявил, что допускает победу Украины в войне, то есть поражение России. Важно, что эта кандидатура была согласована при участии Дональда Трампа.

В завершение, Валерий Клочок подытожил, что не видит никакой "зрады" по итогам саммита – на самом деле, все оказалось значительно лучше, чем ожидалось.