Але якщо Штати запровадять 500% мита проти країн, які торгують з Росією, то окупанти зможуть фінансувати війну протягом України пів року. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також Відсутність санкцій від Трампа дозволила Росії поповнити запаси для продовження війни

Санкції можуть змінити ситуацію

Андрій Коваленко зазначив, що санкції проти Росії сповільнюють експорт нафти, енергоресурсів. Санкції проти танкерного флоту негативно впливають на логістику. Росіянам доводиться шукати нові ланцюги. Але сповільнення триває місяці. Після чого Кремль знову намагається щось вигадувати.

Без санкцій США складно. Особливо якщо говорити про запропоновану модель Ліндсі Гремом 500% мита щодо тих, хто купує російські енергоресурси, це зможе обвалити економіку Росії. Після цього Кремль зможе фінансувати війну навіть ціною збідніння еліт протягом пів року. Далі нинішній темп буде неможливо підтримувати економічно,

– пояснив він.

Однак наразі немає американських санкцій. На жаль, поки що Китай постачає технології Росії. Зокрема, технології штучного інтелекту для БпЛА. КНДР надає загарбникам боєприпаси та людей на виробництва озброєнь. Ці північнокорейці можуть підписати контракт з російською армією. Триває розвиток військових технологій. На жаль, російська економіка стоїть на воєнних рейках, хоча й з великими проблемами.

У ворога є ресурс вести війну протягом 2025 року. Також, на жаль, росіяни зможуть воювати у 2026 році. Однак американські санкції можуть усе змінити. На жаль, без них бойові дії продовжаться протягом наступного року.

Поки технології війни розвиваються, штучний інтелект вмонтовується у наземні, повітряні дрони і не тільки, поки тривають технологічні перегони, на жаль, зарано говорити про завершення війни.

Нагадаємо, американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем підготували законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії. Зазначається, що США можуть ввести 500% мит для країн, які торгують з Росією.

Президент США Дональд Трамп погодив нові санкції проти Росії. Санкційний пакет планують ухвалити у Конгресі після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Ліндсі Грем впевнений, що американський лідер підпише документ після його ухвалення конгресменами.