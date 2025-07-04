Но если Штаты введут 500% пошлины против стран, которые торгуют с Россией, то оккупанты смогут финансировать войну в течение Украины полгода. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Санкции могут изменить ситуацию

Андрей Коваленко отметил, что санкции против России замедляют экспорт нефти, энергоресурсов. Санкции против танкерного флота негативно влияют на логистику. Россиянам приходится искать новые цепи. Но замедление длится месяцы. После чего Кремль снова пытается что-то придумывать.

Без санкций США сложно. Особенно если говорить о предложенной модели Линдси Грэмом 500% пошлины относительно тех, кто покупает российские энергоресурсы, это сможет обвалить экономику России. После этого Кремль сможет финансировать войну даже ценой обеднения элит в течение полугода. Дальше нынешний темп будет невозможно поддерживать экономически,

– пояснил он.

Однако пока нет американских санкций. К сожалению, пока Китай поставляет технологии России. В частности, технологии искусственного интеллекта для БПЛА. КНДР предоставляет захватчикам боеприпасы и людей на производства вооружений. Эти северокорейцы могут подписать контракт с российской армией. Продолжается развитие военных технологий. К сожалению, российская экономика стоит на военных рельсах, хотя и с большими проблемами.

У врага есть ресурс вести войну в течение 2025 года. Также, к сожалению, россияне смогут воевать в 2026 году. Однако американские санкции могут все изменить. К сожалению, без них боевые действия продолжатся в течение следующего года.

Пока технологии войны развиваются, искусственный интеллект монтируется в наземные, воздушные дроны и не только, пока продолжаются технологические гонки, к сожалению, рано говорить о завершении войны.

Напомним, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм подготовили законопроект, который предусматривает новые санкции против России. Отмечается, что США могут ввести 500% пошлин для стран, которые торгуют с Россией.

Президент США Дональд Трамп согласовал новые санкции против России. Санкционный пакет планируют принять в Конгрессе после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Линдси Грэм уверен, что американский лидер подпишет документ после его принятия конгрессменами.