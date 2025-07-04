Какие действия Трампа расследуют сенаторы

Сенаторы-демократы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс заявили, что начинают расследование относительно того, почему администрация Трампа более пяти месяцев не вводила новых санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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С начала второго срока Трампа на посту президента США не ввели никаких новых санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, а в некоторых случаях даже ослабили уже действующие ограничения.

Тогда как во времена предыдущего президента Джо Байдена Вашингтон ввел в действие более 6200 санкций против российских компаний, торговли и финансовых операций в среднем более – 170 ежемесячно.

Американцы должны спросить себя: почему президент, который якобы хочет закончить большую войну, позволяет агрессору действовать безнаказанно,

– заявили сенаторы.

Важно! По словам сенаторов, Трамп также уже более пяти месяцев блокирует обновление санкций и экспортного контроля, что позволяет все более широкому кругу компаний в Китае и по всему миру и в дальнейшем поставлять вооружение России.

Какова реакция на прекращение поставок оружия Украине

Расследование началось на фоне информации, что Пентагон приказал временно приостановить поставки Украине части оружия. Ведущие демократы резко раскритиковали такое решение.

Демократ Адам Смит обвинил администрацию Трампа в том, что она не проинформировала Конгресс и поставила под угрозу национальную безопасность США.

Сенаторы Шахин, Уоррен и Кунс настаивают, что таким образом Трамп позволяет российскому диктатору Путину действовать безнаказанно.

Они призвали Трампа присоединиться к европейским союзникам и усилить санкции, в частности для компаний, которые поддерживают оборонную промышленность России.

Единственный путь к справедливому и прочному миру – это демонстрация решимости вместе с партнерами из G7,

– отметили демократы.

Стоит знать! В Пентагоне приостановку поставок оружия Украине объяснили проведением более широкой ревизии запасов боеприпасов в США. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл заявил, что США "не могут раздавать оружие всем в мире" и должны прежде всего заботиться о защите Америки.