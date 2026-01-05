1 тысяча гривен поступит украинцам за рубежом: кто имеет право на выплату и как оформить

Отдельная категория граждан может получить почти 1 000 гривен на некоторые товары, как за рубежом, так и в Украине. Главное – иметь украинский паспорт ID-карту.

Кто может получить почти 1 000 гривен на карточку?

В Украине продолжает действовать программа "еКнига", которая дает молодым украинцам возможность получить 908 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минкультуры.

Получить поддержку могут молодые украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024 – 2026 годах. Средства предоставляются через Дію в виде виртуальной карты, которую можно использовать в магазинах-участниках программы.

Возможность есть, и для тех кто находится за рубежом, если они имеют украинский паспорт (ID-карту или заграничный).

Как подать заявку на получение средств?

Процедура оформления помощи максимально упрощена и происходит полностью онлайн:

Загрузите приложение Дія на смартфон;

Найдите услугу "еКнига" в меню;

Подайте заявку на получение средств;

Откройте специальную виртуальную карту "еКнига" в одном из банков-партнеров;

После одобрения заявки деньги поступят на карту в течение нескольких дней.

Что еще важно знать?

Срок действия: Средства нужно потратить в течение трех месяцев с момента зачисления на карту. Если деньги останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги. Что можно купить: Средства предназначены исключительно для приобретения книг на украинском языке – бумажных, электронных или аудиокниг. Где покупать: Оплата доступна только в книжных магазинах-участниках программы. Полный перечень магазинов опубликован на официальных сайтах Дія и Украинского института книги. Способы оплаты: Расчет производится безналично – бесконтактно через смартфон (NFC) на терминале в магазине или по реквизитам карты во время онлайн-покупки.

