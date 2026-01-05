1 тысяча гривен поступит украинцам за рубежом: кто имеет право на выплату и как оформить
- Молодые украинцы, достигшие 18 лет в 2024 – 2026 годах, могут получить специальную соцвыплату при наличии украинского паспорта.
- Заявку на получение средств можно подать через приложение Дія, а деньги поступят на виртуальную карту в одном из банков-партнеров.
Отдельная категория граждан может получить почти 1 000 гривен на некоторые товары, как за рубежом, так и в Украине. Главное – иметь украинский паспорт ID-карту.
Кто может получить почти 1 000 гривен на карточку?
В Украине продолжает действовать программа "еКнига", которая дает молодым украинцам возможность получить 908 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минкультуры.
Получить поддержку могут молодые украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024 – 2026 годах. Средства предоставляются через Дію в виде виртуальной карты, которую можно использовать в магазинах-участниках программы.
Возможность есть, и для тех кто находится за рубежом, если они имеют украинский паспорт (ID-карту или заграничный).
Как подать заявку на получение средств?
Процедура оформления помощи максимально упрощена и происходит полностью онлайн:
- Загрузите приложение Дія на смартфон;
- Найдите услугу "еКнига" в меню;
- Подайте заявку на получение средств;
- Откройте специальную виртуальную карту "еКнига" в одном из банков-партнеров;
- После одобрения заявки деньги поступят на карту в течение нескольких дней.
Что еще важно знать?
- Срок действия: Средства нужно потратить в течение трех месяцев с момента зачисления на карту. Если деньги останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.
- Что можно купить: Средства предназначены исключительно для приобретения книг на украинском языке – бумажных, электронных или аудиокниг.
- Где покупать: Оплата доступна только в книжных магазинах-участниках программы. Полный перечень магазинов опубликован на официальных сайтах Дія и Украинского института книги.
- Способы оплаты: Расчет производится безналично – бесконтактно через смартфон (NFC) на терминале в магазине или по реквизитам карты во время онлайн-покупки.
Какие еще соцвыплаты и помощь предоставляется в Украине?
Зимой украинцы имели возможность оформить "тысячу Зеленского". Подача заявок на получение средств прекратилась еще до Рождества, однако их можно потратить в 2026 году. "Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие.
"Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом, однако чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов.
В 2026 году государство предусмотрело дополнительную денежную выплату для отдельных украинцев. Правительственная программа "Скрининг здоровья 40+" предоставляет целевую помощь в 2 000 гривен для украинцев в возрасте от 40 лет для профилактических медицинских обследований.