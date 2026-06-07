Пенсия при 10 годах стажа: есть ли шанс получать выплаты

Объем страхового стажа непосредственно влияет на возможность оформить пенсию по возрасту. В то же время для украинцев, которые имеют только 10 лет стажа, законодательство предусматривает отдельные варианты социального обеспечения.

Назначат ли пенсию, если стажа всего 10 лет?

Недостаточный страховой стаж не всегда означает полную потерю права на государственную поддержку. В то же время возможность оформить пенсию или другие выплаты напрямую зависит от количества официально отработанных лет и требований, установленных законодательством, отмечает ПФУ.

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Для украинцев, которые имеют лишь 10 лет страхового стажа, стандартная пенсия по возрасту может оказаться недоступной. Однако в отдельных случаях государство предусматривает альтернативный механизм финансовой поддержки.

Справочно! В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для оформления выплат в 63 года нужно не менее 23 лет, а в 65 лет уже минимум 15 лет.

Таким образом, при наличии лишь 10 лет официального стажа гражданин не сможет получить пенсию по возрасту, поскольку не выполняет даже минимальное требование, установленное для 65-летнего возраста.

Какие выплаты возможны вместо пенсии?

Для людей, достигших 65 лет, но не приобрели необходимого страхового стажа, законодательство предусматривает государственную социальную помощь. Право на нее имеют неработающие граждане, которые не могут оформить пенсию по возрасту из-за недостаточного количества лет страхового стажа.

Размер такой помощи определяется индивидуально с учетом доходов семьи, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как начисляется государственная помощь?

Социальная выплата пересматривается каждые шесть месяцев. Во время перерасчета учитываются изменения в доходах семьи и имущественном состоянии получателя.

Помощь выплачивается до момента возникновения права на пенсию или при условии соблюдения критериев, определенных законодательством.

Как можно увеличить свои шансы на пенсию?