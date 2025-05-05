Валюты летят вверх: какие курсы установил НБУ

За выходные официальные курсы валют выросли. НБУ повысил доллар на 11 копеек, а курс евро вырос более чем на 20 копеек. Однако завтра, 6 мая, валюты подешевеют.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,70 гривны. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 2 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,31 гривны. То есть цена выросла на 23 копейки.

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По состоянию на 6 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,60 гривны,

евро – 47,18 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,91 гривне ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,52 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,72 гривны, продажа – по 41,45 гривны.

Наличный курс доллара и евро на этой неделе

Как рассказал банкир Тарас Лесовой еще раньше для 24 Канала, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

На курс валют может повлиять события, связанные с войной. Речь идет как о разговорах о возможном завершении, так и об обострении на фронте.

Обратите внимание! Доллар будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны, евро – 45 – 48 гривен как на межбанке, так и на наличном рынке.