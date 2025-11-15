Укр Рус
15 ноября, 23:59
Сколько гривен в 100 долларах сейчас

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара на 15 ноября составляет 42,06 гривны по данным НБУ.
  • В банках курс покупки доллара составляет 41,80 гривны, а продажи – 42,25 гривны, тогда как в обменниках покупка – 42,05 гривны, продажа – 42,15 гривны.

Курс доллара в Украине в ноябре остается стабильным. В то же время вероятны незначительные колебания, в преддверии декабря.

Как изменился курс доллара сегодня?

По состоянию на 15 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,06 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой

  • покупка – 41,80 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,25 гривны за доллар США.

В обменниках курс такой:

  • покупка – 42,05 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,15 гривны за доллар США.

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 долларов?

  • для приобретения 100 долларов в банке сегодня нужно ориентировочно – 4 225 гривен;
  • а вот, чтобы купить 100 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 4 215 гривен.

Какую сумму можно выручить за 100 долларов сейчас?

  • если сдавать 100 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 4 180 гривен;
  • в обменнике за 100 долларов удастся выручить почти – 4 205 гривен.

Что важно знать о долларах сейчас?

  • Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал как вырастет доллар до конца года. Эксперт считает, что эта валюта "прыгнет" на 1 – 2 гривны. То есть, по состоянию на конец года, 1 доллар, вероятно, обойдется в 43 до 44 гривен.

  • В Украине обмену подлежат все действующие доллары. Даже если они несколько повреждены. А вот те, которые имеют признаки значительного износа, отдаются на инкассо.