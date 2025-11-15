Сколько гривен в 100 долларах сейчас

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу рассказал как вырастет доллар до конца года. Эксперт считает, что эта валюта "прыгнет" на 1 – 2 гривны. То есть, по состоянию на конец года, 1 доллар, вероятно, обойдется в 43 до 44 гривен.