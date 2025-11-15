Укр Рус
Економіка Новини економіки Скільки гривень в 100 доларах зараз
15 листопада, 23:59
2

Скільки гривень в 100 доларах зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара на 15 листопада становить 42,06 гривні за даними НБУ.
  • У банках курс купівлі долара становить 41,80 гривні, а продажу – 42,25 гривні, тоді як в обмінниках купівля – 42,05 гривні, продаж – 42,15 гривні.

Курс долара в Україні у листопаді залишається стабільний. Водночас імовірні незначні коливання, напередодні грудня.

Як змінився курс долара сьогодні?

Станом на 15 листопада, офіційний курс долара в Україні – 42,06 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні такий

  • купівля – 41,80 гривні за долар США;
  • продаж – 42,25 гривні за долар США.

В обмінниках курс такий:

  • купівля – 42,05 гривні за долар США;
  • продаж – 42,15 гривні за долар США.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 доларів?

  • для придбання 100 доларів у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 4 225 гривень;
  • а от, аби купити 100 доларів в обміннику необхідно уже орієнтовно – 4 215 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 доларів зараз?

  • якщо здавати 100 доларів у банку, можна отримати орієнтовно – 4 180 гривень;
  • в обміннику за 100 доларів вдасться виручити майже – 4 205 гривень.

Що важливо знати про долари зараз?

  • Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів як зросте долар до кінця року. Експерт вважає, що ця валюта "стрибне" на 1 – 2 гривні. Тобто, станом на кінець року, 1 долар, імовірно, обійдеться у 43 до 44 гривень.

  • В Україні обміну підлягають всі чинні долари. Навіть, якщо вони дещо пошкоджені. А от ті, які мають ознаки значного зношення, віддаються на інкасо.