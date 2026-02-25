Зимний энергетический план: как 100 миллионов от ЕС изменят ситуацию в энергетике

ЕС предоставит Украине поддержку для энергосферы. Речь идет не о конкретном оборудовании для ремонта, а о плане стабилизации системы и обеспечения стабильности до следующей зимы.

Какие результаты встречи с представителями ЕС?

О том, чего ожидать Украине, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что встретилась с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Сегодня было объявлено о предоставлении нового пакета энергетической помощи объемом 100 миллионов евро. Вместе с ЕС мы будем работать над новым Зимним энергетическим планом на 2026 – 2027 годы,

– отметила Свириденко.

Она добавила, что это весомый вклад для украинской энергетики. Ведь заботиться об энергетической устойчивости и восстановлении системы к следующей зиме – стоит уже сейчас. Особенно, потому что враг не меняет целей и продолжает бить по энергетике.

В частности министр отметила, что для Украины важна финансовая помощь в 90 миллиардов евро, которую, по решению ЕС, предоставят в рамках программы EU Support Loan for Ukraine.

Она (помощь – 24 Канал) позволит обеспечить макрофинансовую стабильность, поддержать обороноспособность и гарантировать бесперебойную работу ключевых функций государства в условиях войны,

– объяснила премьер-министр.

Юлия Свириденко также отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине более 200 миллиардов евро военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

Чем Украине помогают партнеры?

В рамках саммита "Украина – Страны Северной Европы и Балтии" партнеры пообещали оказать помощь:

на оборонные нужды – 12,5 миллиардов евро;

на энергетику – 918 миллионов евро.

Владимир Зеленский отметил, что основное внимание на саммите уделили гарантиям безопасности:

Чтобы исключить новую агрессию и обеспечить длительную стабильность для всей Европы,

– сказал президент.

В то же время он поблагодарил партнеров за поддержку и добавил, что главным остается достижение мира.

