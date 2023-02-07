Кто из военных будет получать 100 тысяч гривен после смены выплат

С февраля военные получают выплаты по-новому, поскольку предыдущая система была несправедлива. Теперь шесть категорий продолжит получать 100 тысяч гривен.

Кто продолжит получать 100 тысяч гривен

Выплата в 100 тысяч гривен назначается тем защитникам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на передовой или иным способом обеспечивают национальную безопасность – осуществляют полеты или обнаруживают воздушные цели в зоне боевых действий и так далее.

Читайте также Для которых военных отменили доплату в 30 тысяч гривен

Речь идет о следующих шести категориях:

военнослужащие, участвующие в боевых действиях на линии столкновения;

военнослужащие ракетных войск и артиллерии при выполнении боевых задач;

летчики при выполнении полетов в районах ведения боевых действий;

моряки при выполнении боевых задач;

военные медики при выполнении боевых задач;

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Какие зарплаты у военных

Выплаты в размере 100 тысяч гривен также сохранятся для семей пропавших без вести и пленных защитников.

В Минобороны пересмотрели условия начисления доплат и оставили три вида: 30, 50 и 100 тысяч гривен, однако изменили условия их начисления. Вместе с тем для некоторых бойцов размер зарплаты будет увеличен в марте.