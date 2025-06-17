Рост ощущается: как изменилась ситуация с курсом злотого в июне

Курс злотого в Украине стабилен. Колебания, которые сейчас происходят, почти неощутимы.

Как изменился официальный курс злотого По состоянию на 17 июня, официальный курс злотого – 11,28 гривны (+12 копеек, по сравнению с 16 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также В 18-й пакет санкций против России внесут правки о Беларуси: какими будут новые ограничения Какой сейчас курс злотого в банках и обменниках Как сообщает "Минфин", средний курс злотого в банках изменился следующим образом: покупка – 10,85 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 16 июня);

продажа – 11,55 гривны за злотый (+5 копеек). В обменниках ситуация изменилась следующим образом: покупка – 11,17 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,30 гривны за злотый (+5 копеек). Какую сумму гривен можно выручить за 100 злотых сегодня если обменивать 100 злотых в банке, есть возможность выручить ориентировочно – 1 085 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 117 гривен. Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых чтобы купить 100 злотых в банке, нужно иметь примерно – 1 155 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике, необходимо уже в среднем – 1 130 гривен.