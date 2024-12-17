ЕС усилит контроль за российским теневым флотом
Ряд европейских стран согласовали усиление контроля над российским теневым флотом. Речь идет о двенадцати государствах, входящих в формат Нордично-Балтийской восьмерки "плюс".
Страны будут бороться с теневым флотом
Страны договорились об усилении надзора за судами, которые могут принадлежать к российскому теневому флоту, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".
Читайте также Заинтересованы несколько стран: кто и как может обвалить нефтяную отрасль России
Страны, расположены вблизи Балтийского и Северного морей, отныне будут требовать предоставления подтверждений страхования от подозрительных судов.
Заметьте! Речь идет о судах, проходящих через Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией и Финский залив.
Информация, собрана государствами-участниками, в частности относительно тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и анализироваться совместно с нашими международными партнерами,
– говорится в заявлении.
Как страны будут ограничивать флот
Страны-участницы отметили, что настроены привлечь к ответственности "теневой флот" России за его поддержку войны против Украины, в частности путем введения санкций.
Обратите внимание! В формат "Нордично-Балтийской восьмерки плюс" входят страны Балтии, Великобритания, Дания, Исландия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия и Швеция.
Россия создала "теневой флот" из более 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются за фиктивными компаниями. Этот флот используется для обхода установленного странами G7 ценового лимита на нефть в 60 долларов за баррель. Подобную тактику применяют также Иран и Венесуэла.
Важно! Большинство таких судов находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, часто не соответствуют регуляторным требованиям и не имеют страхового покрытия. В случае утечки или масштабного разлива нефти правительствам будет сложно привлечь их к ответственности.