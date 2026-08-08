Украинцы с 13-летним стажем могут остаться без пенсии

Даже при одинаковом страховом стаже размер пенсии может существенно различаться. На сумму выплат влияют сразу несколько факторов, которые учитываются при назначении пенсии.

Можно ли выйти на пенсию с 13-летним стажем

Право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества накопленного страхового стажа, напоминают в Пенсионном фонде Украины.

В 2026 году для назначения пенсии необходимо иметь:

33 года страхового стажа – для выхода на пенсию в 60 лет;

23 года – в 63 года;

15 лет – в 65 лет.

Таким образом, 13 лет страхового стажа недостаточно, чтобы оформить пенсию по возрасту даже после достижения 65 лет.

Что могут получить украинцы вместо пенсии

Если человек достиг 65-летнего возраста, но не накопил необходимых 15 лет страхового стажа, он может обратиться за временной государственной социальной помощью. Ее назначают неработающим гражданам после оценки материального положения семьи.

Размер помощи определяется индивидуально. При расчете учитываются среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Воспользоваться такой государственной помощью могут только неработающие граждане, которые после достижения 65 лет не имеют необходимых 15 лет страхового стажа.

В Пенсионном фонде поясняют, что размер такой помощи пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном положении получателя. Выплата производится до момента, когда человек приобретет право на пенсию.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут продолжать расти до 2028 года. Зато для оформления пенсии в 65 лет и далее необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Также важно помнить, что к страховому стажу зачисляются только те периоды, за которые работодатель или сам человек уплачивали единый социальный взнос (ЕСВ) в минимально необходимом размере.