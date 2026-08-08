Чи можна вийти на пенсію з 13 роками стажу

Право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення пенсійного віку, а й від кількості набутого страхового стажу, нагадують у Пенсійному фонді України.

У 2026 році для призначення пенсії необхідно мати:

33 роки страхового стажу - для виходу на пенсію у 60 років;

23 роки – у 63 роки;

15 років – у 65 років.

Отже, 13 років страхового стажу недостатньо, щоб оформити пенсію за віком навіть після досягнення 65 років.

Що можуть отримати українці замість пенсії

Якщо людина досягла 65-річного віку, але не набула необхідних 15 років страхового стажу, вона може звернутися по тимчасову державну соціальну допомогу. Її призначають непрацюючим громадянам після оцінки матеріального становища сім'ї.

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Розмір допомоги визначають індивідуально. Під час розрахунку враховують середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців та прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! Скористатися такою державною допомогою можуть лише непрацюючі громадяни, які після досягнення 65 років не мають необхідних 15 років страхового стажу.

У Пенсійному фонді пояснюють, що таку допомогу переглядають кожні шість місяців, враховуючи зміни в доходах і майновому стані одержувача. Виплату здійснюють до моменту, коли людина набуде право на пенсію.

Що ще варто знати про страховий стаж

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки продовжать зростати до 2028 року. Натомість для оформлення пенсії у 65 років і надалі необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Також важливо пам'ятати, що до страхового стажу зараховують лише ті періоди, за які роботодавець або сама людина сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у мінімально необхідному розмірі.