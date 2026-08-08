Можно ли выйти на пенсию с 13-летним стажем

Право на пенсию по возрасту зависит не только от достижения пенсионного возраста, но и от количества накопленного страхового стажа, напоминают в Пенсионном фонде Украины.

В 2026 году для назначения пенсии необходимо иметь:

33 года страхового стажа – для выхода на пенсию в 60 лет;

23 года – в 63 года;

15 лет – в 65 лет.

Таким образом, 13 лет страхового стажа недостаточно, чтобы оформить пенсию по возрасту даже после достижения 65 лет.

Что могут получить украинцы вместо пенсии

Если человек достиг 65-летнего возраста, но не накопил необходимых 15 лет страхового стажа, он может обратиться за временной государственной социальной помощью. Ее назначают неработающим гражданам после оценки материального положения семьи.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Размер помощи определяется индивидуально. При расчете учитываются среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Воспользоваться такой государственной помощью могут только неработающие граждане, которые после достижения 65 лет не имеют необходимых 15 лет страхового стажа.

В Пенсионном фонде поясняют, что размер такой помощи пересматривается каждые шесть месяцев с учетом изменений в доходах и имущественном положении получателя. Выплата производится до момента, когда человек приобретет право на пенсию.

Что еще стоит знать о страховом стаже

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут продолжать расти до 2028 года. Зато для оформления пенсии в 65 лет и далее необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Также важно помнить, что к страховому стажу зачисляются только те периоды, за которые работодатель или сам человек уплачивали единый социальный взнос (ЕСВ) в минимально необходимом размере.