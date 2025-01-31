Британия инвестирует 2 миллиарда фунтов в Украину: на какой сектор направят средства

Кабмин подаст в Верховную Раду законопроект о ратификации Рамочного соглашения с Великобританией. На что направят выделенные 2 миллиарда фунтов, читайте дальше.

На какой сектор направят 2 миллиарда фунтов

Согласно договору, Великобритания должна предоставить Украине до 2 миллиардов фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет для ПВО, а также на создание ремонтных баз для военной техники и вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читайте также: Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами на свет и тепло до конца отопительного сезона

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 миллиардов фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет к ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

По его словам, эти базы будут расположены также в Украине. Выделенные средства значительно укрепят обороноспособность страны.

Благодарны Правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе,

– написал премьер.

Напомним, что недавно Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое будет действовать следующие 100 лет, если ни одна из сторон не решит его разорвать.