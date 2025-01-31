На який сектор спрямують 2 мільярди фунтів

Згідно з угодою, Велика Британія має надати Україні до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет для ППО, а також на створення ремонтних баз для військової техніки та озброєння, передає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України За цією угодою Велика Британія надасть нам до 2 мільярдів фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

За його словами, ці бази будуть розташовані також в Україні. Виділені кошти значно зміцнять обороноздатність країни.

Вдячні Уряду та народу Великої Британії за те, що підтримують нас на шляху до нашої перемоги,

– написав прем'єр.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство, яка буде чинною наступні 100 років, якщо жодна зі сторін не вирішить її розірвати.