Часть пойдет на оружие: США выделит 20 миллиардов долларов для Украины

Соединенные Штаты намерены выделить 20 миллиардов долларов для Украины. Деньги предоставят в рамках согласованного G7 кредита в 50 миллиардов долларов за счет российских активов.

США выделят деньги Украине

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх рассказал, что ничего подобного ранее не делалось.

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Никогда раньше многосторонняя коалиция не замораживала активы страны-агрессора, а затем использовала стоимость этих активов для финансирования обороны пострадавшей стороны, уважая верховенство права и сохраняя солидарность,

– сказал он.

Он пояснил, что администрация Джо Байдена хочет разделить кредит между военной и финансовой помощью Украине.

Напомним! Военная помощь должна быть одобрена Конгрессом США.

Так или иначе, США предоставят 20 миллиардов долларов на поддержку Украины в этих усилиях, независимо от того, будет ли она разделена между экономической и военной поддержкой, или будет предоставлена полностью через экономическую помощь,

– добавил Сингх.

Детали кредита будут согласованы во время встречи министров финансов "Группы семи", которая состоится на этой неделе в итальянском городе Стреза.