США выделят деньги Украине
Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх рассказал, что ничего подобного ранее не делалось.
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Никогда раньше многосторонняя коалиция не замораживала активы страны-агрессора, а затем использовала стоимость этих активов для финансирования обороны пострадавшей стороны, уважая верховенство права и сохраняя солидарность,
– сказал он.
Он пояснил, что администрация Джо Байдена хочет разделить кредит между военной и финансовой помощью Украине.
Напомним! Военная помощь должна быть одобрена Конгрессом США.
Так или иначе, США предоставят 20 миллиардов долларов на поддержку Украины в этих усилиях, независимо от того, будет ли она разделена между экономической и военной поддержкой, или будет предоставлена полностью через экономическую помощь,
– добавил Сингх.
Детали кредита будут согласованы во время встречи министров финансов "Группы семи", которая состоится на этой неделе в итальянском городе Стреза.