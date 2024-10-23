США виділять гроші Україні

Заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх розповів, що нічого подібного раніше не робилося.

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Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування оборони постраждалої сторони, поважаючи верховенство права і зберігаючи солідарність,

– сказав він.

Він пояснив, що адміністрація Джо Байдена хоче розділити кредит між військовою та фінансовою допомогою Україні.

Нагадаємо! Військова допомога повинна бути схвалена Конгресом США.

Хай там як, США нададуть 20 мільярдів доларів на підтримку України в цих зусиллях, незалежно від того, чи буде вона розділена між економічною та військовою підтримкою, чи буде надана повністю через економічну допомогу,

– додав Сінгх.

Деталі кредиту будуть узгоджені під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", яка відбудеться цього тижня в італійському місті Стреза.