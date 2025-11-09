200 долларов: это сколько гривен сегодня
- Официальный курс доллара в Украине на 8 ноября составляет 42,08 гривны.
- За 200 долларов в банке можно получить ориентировочно 8 360 гривен, а в обменнике 8 394 гривны.
Сейчас курс доллара остается стабильным. Происходят лишь незначительные изменения. Аналогичная ситуация ожидается в течение всего ноября.
Какой курс доллара в Украине сейчас?
8 ноября, официальный курс доллара в Украине – 42,08 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Согласно данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:
- покупка – 41,80 гривны за доллар США;
- продажа – 42,20 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация такая:
- покупка – 41,97 гривны за доллар США;
- продажа – 42,09 гривны за доллар США.
Сколько гривен можно получить за 200 долларов?
- если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 360 гривен;
- в обменнике за 200 долларов удастся выручить примерно – 8 394 гривен.
За сколько можно купить 200 долларов сегодня?
- чтобы купить 200 долларов в банке сегодня необходимо примерно – 8 440 гривен;
- для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо уже почти – 8 418 гривен.
Что нужно знать о долларе сейчас?
Курс доллара в ноябре будет стабильным. Вероятны различные варианты развития ситуации на валютном рынке. В частности, на межбанке верхняя граница колебаний ожидается 42 – 42,5 гривны за доллар.
Действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. То есть, их должны обменивать без проблем. Вопрос заключается в уровне изношенности банкноты. Если банкнота сильно повреждена, ее отдают на инкассо.