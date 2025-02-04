В 2025 году российская экономика или банковская система могут обвалиться по сценарию Кипра. Тогда сбережения населения в виде акций капитализируются, и они потеряют 85%.

При таких условиях Россия сможет удержать экономику на плаву. Как отметил 24 Каналу генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, у России могут возникнуть дополнительные проблемы.

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Что предусматривает кипрский сценарий

Чепмен считает, что с уходом Джо Байдена и началом правления Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки изменились подходы к управлению так называемой "эскалацией", в частности благодаря эффективным атакам на нефтяную и газовую инфраструктуру России.

Например, на этой неделе была осуществлена атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является важным для войны. Он обеспечивает 5% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это стало стратегической удачей для Украины, поскольку такие действия помогают снизить ресурсы врага.

По мнению британского генерала, потери для России на данном этапе не имеют оперативного или стратегического смысла, и выдержать их способна только абсолютная автократия. Однако есть вероятность, что Путин и Россия дойдут до состояния стратегического истощения.

В этом году экономика или банковская система России могут обвалиться по сценарию Кипра, когда капитализируются сбережения населения в виде акций, и люди потеряют до 85% своих сбережений, чтобы страна могла удержать экономику на плаву,

– предположил Чепмен.

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Что может создать дополнительные проблемы для России

Вероятно, темпы восстановления российских запасов достигли своего пика, что создает дополнительные проблемы для России. Однако даже в таких условиях авторитарные режимы могут продолжать существовать.

Урок, который я усвоил от Пригожина (покойного главаря вагнеровцев – 24 Канал) заключался в том, что он сказал, что им, возможно, придется жить как Северная Корея через несколько лет,

– отметил Чип Чепмен.

По его мнению, потенциально российский народ может выдержать больше боли, чтобы гарантировать, что Путин останется у власти. Хотя это не гарантирует достижения оперативных и стратегических целей России в Украине.

Заметим, что российский банк Raiffeisen в четвертом квартале 2024 года уже понес значительные убытки – более 240 миллионов евро.