За таких умов Росія зможе утримати економіку на плаву. Як зазначив 24 Каналу генерал-майор Збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, у Росії можуть виникнути додаткові проблеми.

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Що передбачає кіпрський сценарій

Чепмен вважає, що з відходом Джо Байдена та початком правління Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки змінилися підходи до управління так званою "ескалацією", зокрема завдяки ефективним атакам на нафтову та газову інфраструктуру Росії.

Як-от цього тижня була здійснена атака на Рязанський нафтопереробний завод, який є важливим для війни. Він забезпечує 5% нафтопереробних потужностей Росії. Це стало стратегічною удачею для України, оскільки такі дії допомагають знизити ресурси ворога.

На думку британського генерала, втрати для Росії на даному етапі не мають оперативного чи стратегічного сенсу, і витримати їх здатна лише абсолютна автократія. Проте є ймовірність, що Путін і Росія дійдуть до стану стратегічного виснаження.

Цього року економіка або банківська система Росії можуть обвалитися за сценарієм Кіпру, коли капіталізуються заощадження населення у вигляді акцій, і люди втратять до 85% своїх заощаджень, щоб країна могла утримати економіку на плаву,

– припустив Чепмен.

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Що може створити додаткові проблеми для Росії

Імовірно, темпи відновлення російських запасів досягли свого піка, що створює додаткові проблеми для Росії. Однак навіть в таких умовах авторитарні режими можуть продовжувати існувати.

Урок, який я засвоїв від Пригожина (покійного ватажка вагнерівців – 24 Канал) полягав у тому, що він сказав, що їм, можливо, доведеться жити як Північна Корея за кілька років,

– зазначив Чіп Чепмен.

На його думку, потенційно російський народ може витримати більше болю, аби гарантувати, що Путін залишиться при владі. Хоча це не гарантує досягнення оперативних та стратегічних цілей Росії в Україні.

Зауважимо, що російський банк Raiffeisen у четвертому кварталі 2024 року вже зазнав значних збитків – понад 240 мільйонів євро.