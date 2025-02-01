Виконавчий директор Ради економічної безпеки України (РЕБ) Денис Гутик розповів 24 Каналу, що Росія без верстатів з числовим програмним керуванням не зможе виготовити практично жодного виду зброю. Це високоточне та надзвичайно високотехнологічне обладнання.

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Відстежити можливо

"Проблема в тому, що Росія, як до повномасштабного вторгнення, так і сьогодні, не здатна забезпечити промисловість своїми ЧПК-верстатами та компонентами до них, а тому на 70-80% російський ВПК залежить від імпортного обладнання", – зауважив він.

Тому мотивацією росіян, за його словами, було знайти та зберегти доступ до такого обладнання будь-якими обхідними шляхами.

Загалом росіянам вдалося закупити 22 тисячі верстатів. Йдеться, як зауважив він, лише про готове обладнання щодо кількості компонентів та витратних матеріалів.

Цю кількість оцінити складно через недоліки митної документації, але загальне число є надзвичайно більшим – понад 22 тисяч,

– підкреслив він.

Також 60% такого обладнання надійшло з Китаю, адже він є найближчим партнером Росії в сфері доступу до критичних товарів подвійного призначення.

Зверніть увагу! Росіязуміла придбати понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, комплектування і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 року та перших семи місяців 2024-го.

Водночас близько 10 тисяч верстатів, які були експортовані на територію Росії, були вироблені в країнах Європейського Союзу. Лідерами стали – Італія та Німеччина.

Проблема у контролі ланцюгів постачання. Тому насамперед потрібно делегувати більше функцій з експортного контролю на власних виробників. Саме виробникам критичної продукції оборонного характеру потрібно контролювати власні ланцюги постачання, проводити розслідування та аудити тих випадків, коли їхнє обладнання потрапляє на територію Росії,

– підкреслив виконавчий директор РЕБ.

На його думку, якщо громадському суспільству, на основі лише публічних даних, вдається з'ясувати, хто привіз в Росію, наприклад, німецький верстат, то компаніям з мільйонними оборотами – це точно під силу.

Ми не можемо поділитися всіма деталями, адже Росія намагається блокувати відкриті джерела інформації, якими користується як громадське суспільство, так і провідні українські та іноземні ЗМІ для відстеження ланцюгів постачання. Проте навіть з невеликим бюджетом та із застосуванням навіть безкоштовних джерел даних відстежити такі ланцюги постачання можливо,

– наголосив Денис Гутик.

Нагадаємо, що у 2024 році російське ВПК випустило 24 нові літаки. Водночас минулого року окупанти втратили щонайменше 23 одиниці. Однак попри те, що Росія продовжує виробляти літаки, вона навряд чи здатна швидко компенсувати втрати своєї авіації у 2025 році.

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