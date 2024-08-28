Выплаты для людей с прифронтовых территорий: кто получит по 2500 гривен

В Украине доступна новая финансовая помощь для людей с прифронтовых территорий. Чтобы получить средства, нужно зарегистрироваться до 1 ноября.

Кто может получить новую денежную помощь

Лисичанская городская военная администрация начала новую программу денежной помощи для семей военных с детьми, проживающих в Лисичанской территориальной громаде. Каждая семья получит по 2 500 гривен.

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Помощь предназначена для семей с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, которые относятся к таким категориям:

Семьи ветеранов российско-украинской войны, включая участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны;

Члены семей погибших, пропавших без вести или умерших;

Семьи ветеранов, которые относятся к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и по состоянию на 24 февраля 2022 года были зарегистрированы в Лисичанской громаде, при условии, что дети продолжают обучение в местных школах.