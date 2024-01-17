Конфискация 280 миллиардов евро российских активов: Бельгии нужен четкий механизм

Бельгия не против конфискации замороженных активов российского ЦБ, однако предупреждает об определенных рисках. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Обсуждение конфискации активов

В частности, Де Кроо сообщил в Давосе, что Бельгия готова к обсуждению, что делать с активами и процентами по ним.

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Однако он отметил определенный риск. Он заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, ведь центральные банки часто размещают активы друг у друга.

Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в решении вопроса поиска правовой основы для этих переводов в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы,

– сказал премьер Бельгии.

Какие активы хотят конфисковать

Дело в том, что наибольшая часть активов – замороженная в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе.

Мы не говорим, нет конфискации активов. Но нам нужно разработать механизм. Например, их можно использовать как залог для привлечения средств для Украины,

– сказал Где кровь.

По его словам, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения, а значит, потом конвертируются в наличные. Эта операция облагается налогом по ставке 25%.

Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину,

– заявил Де Кроо.

Таким образом, по его словам, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 миллиарда евро, а в 2024 году составит уже около 1,7 миллиарда евро.

Передача Украине российских активов

Ранее сообщалось, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.

Соответствующий план хотят согласовать в годовщину вторжения России в Украину.

Однако попытки изъять замороженные активы России – двигаются медленно. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием.