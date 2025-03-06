Усиление партнерства: Нидерланды планируют выделить Украине миллиардную помощь

Нидерланды обсуждают выделение Украине миллиардной поддержки в 2026 году для укрепления обороноспособности и поддержки экономики. Это решение станет важным шагом в развитии партнерства между странами.

Сколько получит Украина от Нидерландов

Во время парламентских дебатов премьер-министр Дик Схооф заявил, что в 2026 году Нидерланды планируют выделить Украине около 3,5 миллиарда евро, сохраняя курс на поддержку, передает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Впрочем, в коалиции пока нет полного единства. Лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что его партия поддержит выделение средств, если параллельно будут приниматься меры для снижения цен на продукты и коммунальные услуги для граждан.

Обратите внимание! Общий объем помощи уже достиг примерно 5,8 миллиарда евро.

Коалиция ищет баланс между безопасностью и благосостоянием

Обсуждение помощи Украине обостряется накануне переговоров по весеннему меморандуму в коалиции. Партия свободы и Фермерско-гражданское движение настаивают, что увеличение расходов на безопасность и оборону не должно подрывать покупательную способность граждан.

В этом контексте также поднимается вопрос использования замороженных российских активов Схооф отметил на обсуждении, что мир в Европе зависит от военной поддержки США, поэтому правительство уделяет особое внимание укреплению отношений с президентом Дональдом Трампом.