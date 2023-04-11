Какой видит Украину МВФ через 4 года: детали из меморандума

Международный валютный фонд согласовал программу предоставления долгосрочного финансирования (EFF). Программа предусматривает выделение 15,6 млрд кредитных средств в течение 4 лет.

Украина должна следовать заявленным намерениям и принимать все необходимые меры для

обеспечение успеха программы и устойчивой экономики.

Интересно Украина получила первый транш в рамках новой программы МВФ: о какой сумме говорится

Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,7 млрд долларов 3 апреля, начав самую сложную программу фонда для страны. В течение года правительство может получить еще три транша на сумму 4,5 миллиарда долларов. Программа позволит получить больше финансирования от международных доноров и партнеров для восстановления Украины.

Какой видит Украину фонд в последующие годы

Программа EFF предусматривает два сценария дальнейшего развития событий: базовый – если активная фаза боевых действий закончится в первой половине 2024 года, тогда Украина потребуется от 114,4 миллиарда долларов в 2023 – 2027 годах. По негативному сценарию активная фаза войны закончится в 2025 году. В таком случае потребуется до 139,6 миллиарда долларов внешнего финансирования.

Независимо от развития событий в течение 4 лет выполнения программы, Украина должна провести ряд реформ. Речь идет о контроле за госфинансами, корпоративном управлении в госсекторе, оценке банковского сектора и других темах, привычных для переговоров с фондом.

Два этапа выполнения программы

По базовому сценарию, EFF предусматривает два этапа – первый "военный", рассчитанный на 12 – 18 месяцев. Второй этап касается послевоенного восстановления, которое ориентировочно продлится до 2027 года.

По такому расписанию в 2023-м партнеры предоставят Украине 36,9 миллиарда долларов. Общая оценка дефицита финансирования в этом году составляет 41,9 миллиарда долларов. Предыдущая программа предполагала дефицит в 39,5 миллиарда долларов.

Прогнозы на 2023 – 2024 годы

В своих прогнозах по ВВП фонд ориентируется на диапазон от -3% до +1%, в 2024 году – на рост в 3,2%. Инфляция снизится до 20%. МВФ традиционно придерживается более консервативных позиций, сказал Forbes заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, участвовавший в переговорах с фондом.

Экспорт будет оставаться на 40% меньше довоенного объема. Причины – слабый урожай, снижение цен на зерно и падение мощностей металлургии. "Зерновой коридор" будет работать в течение года.

Импорт будет расти путем покупки оборудования, запчастей и через карточные платежи мигрантов. Международные резервы в этом году вырастут до 29,5 млрд долларов.

Прогнозы на 2025 – 2026 годы

После прекращения активных боевых действий ожидается рост ВВП в 2025 – 2026 годах путем увеличения инвестиций и потребления (учитывая постепенное возвращение мигрантов). В то же время инфляция вернется к довоенной цели в 5±1% только в 2027 году.

Что касается негативного сценария, Украина может пережить еще два года сокращения ВВП: на 10% в 2023 и на 2% в 2024 году. Также речь идет об ускорении инфляции и дисбалансах на валютном рынке. Кроме того, активные боевые действия будут мешать возвращению мигрантов. Это окажет негативное влияние на потребительский спрос и инвестиционный климат. Кроме того, по негативному сценарию, возникнет потребность в финансировании долга в размере примерно 7 миллиардов долларов в год в 2028 – 2033 годах.

Какие требования должна выполнить Украина

Правительство и НБУ, несмотря на войну, постепенно начнут возвращаться к довоенным экономическим политикам. Кроме того, обязательно будет проведение структурных реформ, но теперь ориентированных на вступление Украины в ЕС.

На первом этапе EFF правительство обязалось достичь 19 "структурных маяков" к июню 2024-го. Практически все (17) необходимо выполнить до конца 2023 года.

При этом ожидается, что на втором этапе Национальный банк вернется к политике плавающего курсообразования, то есть официальный курс будет отменен. Впрочем, когда именно это произойдет сложно сказать, поскольку программа рассчитана на четыре года.