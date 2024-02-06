По 4,5 тысячи гривен для украинских семей: как получить единоразово пособие от фонда США

Денежную помощь украинцам, которые страдают из-за войны России против Украины, продолжают оказывать различные благотворительные фонды. Поэтому американская организация выплатит украинским семьям по 4500 гривен при условии, что они будут отвечать трем критериям.

Кто может получить помощь

Американская организация БФ "Дукат" (Cash For Refugees) объявила о выплате материальной помощи украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.

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Так, подать заявку на выплату единовременной денежной помощи могут украинские семьи, проживающих в населенных пунктах Петропавловской ОТГ. Выплаты предназначены для жителей таких населенных пунктов:

Петропавловка;

Берестов;

Уютное;

Ивановка;

Кисловка;

Котляровка;

Крахмальное;

Кучеровка;

Николаевка;

Новая Тарасовка;

Орловка;

Степная;

Новоселовка;

Табаевка;

Ягодное.

Каким критериям нужно соответствовать

При этом, на помощь могут претендовать семьи, которые соответствуют следующим трем критериям:

жители вышеперечисленных населенных пунктов или ВПЛ, которые зарегистрированы на их территории;;

в семьях есть дети до 14 лет или пожилые люди старше 65 лет;

семья ранее не пользовалась выплатами от Cash For Refugees.

Какие документы нужны

Чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, нужно заполнить анкету по ссылке . Личную регистрацию можно по выбору пройти в городах в Харькове или Ирпене.

Во время регистрации представителю фонда нужно предъявить следующие документы:

паспорт или ID-карту;

ИНН;

номер карты ПриватБанка или IBAN счета в другом банке;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти супруга;

справка ВПЛ из перечисленных населенных пунктов.

Поэтому, украинцам, заявки которых подтвердят, в течение месяца выплатят 4,5 тысячи гривен. Деньги переведут на банковские карты получателей.

Размер помощи может быть и больше, но только для отдельных категорий граждан и если они имеют подтверждающие документы.