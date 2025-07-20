Без этого Россия не сможет существовать: от чего на самом деле зависит окончание войны

Россия продолжает тратить чрезвычайно большие средства на войну, от чего сильно страдает ее экономика. Однако, в этой ситуации стоит обратить внимание на союз страны-агрессора с Китаем.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что без участия Пекина война была бы невозможной. Однако там до сих пор не могут принять факта того, что Россия должна проиграть.

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Без чего Россия не сможет существовать даже несколько месяцев?

Стоит понимать, что недостаток средств для войны Россия будет покрывать торговлей собственным суверенитетом. Китай – это очень прагматичная страна, которая заботится о своих интересах, в частности экономические. Без договоренности между крупнейшими игроками этого мира закончить войну не удастся.

Для Китая рынок Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки являются крупнейшими. Поэтому Пекин точно будет оценивать, что для него выгоднее – углублять свое присутствие в России или находить компромиссы с Европой и США,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Поэтому очередные встречи украинской и российской делегации в Стамбуле вряд ли к чему-то приведут. Скорее всего, единственное, что там решат – обмен пленными. Именно ради этого Украина будет присутствовать на следующих раундах переговоров.

Но что касается кардинальных изменений на фронте, то все будет зависеть от боеспособности украинской армии и решений, которые примут крупнейшие мировые игроки. Вероятно, позицию России там вообще не будут учитывать.

Мир настолько глобализован, что без поддержки, получения средств, технологий, базы компонентов из других стран – Россия не сможет просуществовать даже несколько месяцев,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Российские власти это прекрасно понимают. Поэтому 50 дней, которые дал Трамп Кремлю – является достаточно четким сигналом того, как хочет действовать американский президент в отношении России.

Стоит заметить, что в первую очередь ограничения планируют ввести на товарные позиции, которые попадают на рынок тех стран, потребляющих российскую нефть. То есть уже даже для американцев четко понятно, что на Россию надо давить через страны, которые ей помогают.

Я думаю, что этих 50 дней Трамп дал союзу Китая и России для того, чтобы подумать, как в дальнейшем будет формироваться мировая экономика,

– отметил Олег Пендзин.

Сегодня война между Украиной и Россией идет на истощение. За спиной россиян стоит Китай, а за спиной Украины – Европейский Союз. Пока все движется очень трудно, но именно через такие пути будет пролегать будущее окончание войны.