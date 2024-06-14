Лидеры G7 выделят Украине 50 миллиардов долларов из прибыли от российских активов

Лидеры стран G7 подтвердили готовность выделить Украине 50 миллиардов долларов. Эти средства будут получены за счет прибыли от российских активов.

О решении стран говорится в итоговом коммюнике по саммиту в Италии.

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50 миллиардов долларов для Украины

Политики приняли декларацию, в которой изложили детали механизма, через который Украина получит до 50 миллиардов долларов помощи за счет замороженных активов России.

В тексте говорится, что, согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов и обязана их возместить.

С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от России, G7 начнет предоставление Украине займа по Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), чтобы до конца года предоставить Украине около 50 миллиардов долларов США дополнительного финансирования,

– отмечают лидеры G7.

Эти займы будут погашаться за счет чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Также страны "Большой семерки" добавили, что наращивают коллективные усилия по ослаблению российского военно-промышленного комплекса.

В комментарииполитолог объяснил , почему речь идет только о доходах от российских доходов, а не о самих доходах.

Россия не имеет права решать, будет ли она платить за вред, который она нанесла Украине, или нет, поскольку ее обязательства по международному праву платить за вред, который она наносит, являются четкими,

– говорится в документе.

Отмечается, что финансирование G7 будет направлять "на военные, бюджетные нужды Украины и потребности в восстановлении". Координировать этот процесс будет Межведомственная координационная платформа доноров для Украины.