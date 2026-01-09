Новые выплаты на ребенка: как оформить 50 тысяч гривен и какие есть "подводные камни"

В новом 2026 году при рождении малыша можно получить 50 000 гривен, также рекордно выросли ежемесячные выплаты на ребенка. Однако есть определенные нюансы, при которых выплаты могут быть не стабильными.

Как выросли выплаты при рождении ребенка и на уход?

Новый размер выплат начал действовать с 1 января 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Отныне единовременная выплата при рождении ребенка составляет 50 000 гривен (раньше было 40 000 гривен: 30 тысяч сразу, а остальные – ежемесячная помощь).

Помощь по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 гривен ежемесячно (вместо 860 гривен в месяц до 3 лет).

Как оформить 50 тысяч гривен на ребенка?

1. Онлайн через Дію

Подать заявление через приложение можно только в первые 30 дней после рождения малыша.

Какие документы нужны:

Номер медицинского заключения о рождении (выдает врач в роддоме).

Квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Реквизиты специального счета для соцвыплат в формате IBAN.

2. Офлайн (ПФУ, ЦНАП или почта)

Обратиться лично можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Какие документы нужны:

Паспорт и идентификационный код.

Свидетельство о рождении ребенка.

Справка о регистрации (если у вас ID-карта).

Реквизиты банковского счета IBAN.

"Подводные камни"

Несмотря на позитивные изменения, экономисты предостерегают: стабильность этих выплат напрямую зависит от помощи международных партнеров.

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что единовременное получение такой суммы требует более строгого контроля.

Не будет денег от зарубежных партнеров – неясно, за счет чего государство выполнит обещания. Также есть вопросы по контролю. По моему мнению, должна быть техническая возможность блокировки подозрительных проплат, например, перечисление этих средств другим лицам, чтобы они использовались именно на нужды ребенка,

– говорит Пендзин.

Какую еще помощь родители могут оформить через Дію?